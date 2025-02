Zon.it - Salerno, iniziano i lavori di risanamento delle ripe in via Belvedere e via D’Aniello

– Prenderanno il via domani mattina, giovedì 20 febbraio, alle ore 9.30, idilimitrofe alla strada comunale di via/via(sul colle Bellaria). Il Colle Bellaria è stato colpito nel corso degli ultimi anni da numerosi incendi, che hanno comportato, oltre ad una continua interruzione dello sviluppo dell’habitat naturale, anche un aumento del rischio idrogeologico. A questi, si sono poi aggiunti eventi atmosferici particolarmente intensi che hanno comportato una serie di criticità sul territorio.Si sono dunque resi necessaridi messa in sicurezza dell’area. L’intervento, che interessa un tratto stradale di circa 250 m per una superficie complessiva di 6.000 mq, consiste in una prima fase di pulizia dalla vegetazione e lo scotico della parte superficiale ed instabile ed in una successiva fase di rivestimento con teli di rete della parete rocciosa.