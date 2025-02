Quotidiano.net - Sailor Moon, il vero significato delle rose di Milord

Mamoru Chiba, detto Marzio nell’adattamento italiano di “”, è il combattente noto come Tuxedo Mask o. Il cartone animato non sviluppa a fondo il personaggio come, invece, è avvenuto nel manga dal quale è tratto e da cui ha preso ispirazione. Nella serie la sua missione principale è quella di difendere le guerriere. Più volte lo abbiamo visto “armato” di, pronto a lanciarle come fosserofrecce. In molti hanno sempre fatto ironia sulla scarsa efficacia del suo intervento ma quel gesto ha un valore simbolico che non tutti, probabilmente, conoscono., quel legame profondo L’intervento didurante una situazione di pericolo aveva principalmente una funzione: quella di distrarre il nemico, l’antagonista del momento. In quel modo, scagliando le, permetteva ae alle sue amiche di avere il tempo di rispondere e replicare con un attacco magico o di trovare il modo di allontanarsi dal momento scomodo il primo possibile.