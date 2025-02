Internews24.com - Sabatini sicuro: «Napoli Inter? Ecco chi vince! Sarà decisiva per lo Scudetto…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «chiper lo Scudetto.» Le parole del giornalistavenuto al podcast Calcio Selvaggio, Sandro, ha parlato cosi dell’:SULL’- «Secondo me nei secondi tempi dell’c’è qualcosa che non va. Questoè almeno una via di mezzo tra quella dello scudetto e quella che arriva decima. Conte parla di miracolo, ma che miracolo è questo? Non mi aspettavo ilprimo, lo avevo messo al 4/5° posto. Quando feci il pronostico, non era ancora completo il mercato.può segnare la stagione, ma togliamoci dalla testa che la mancanza dell’impegno europeo serva ad avere vantaggi. Lo insegna l’proprio, che non ha giocato questa settimana e nel secondo tempo con la Juve è sparita proprio.