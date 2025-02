Liberoquotidiano.it - Russia e Usa, il giallo sull'accordo: "Elezioni in Ucraina" per far fuori Zelensky?

Leggi su Liberoquotidiano.it

Foto e dichiarazioni di rito, con quest'ultime non sempre in linea, e l'impegno a nominare due squadre di alto livello che lavoreranno per cercare di fermare il conflitto in territorio ucraino: è ciò che è emerso dal summit di ieri a Riad, in Arabia Saudita, dove Stati Uniti esi sono confrontati faccia a faccia per la prima volta dall'inizio dell'invasione delle truppe di Mosca, «l'operazione speciale» scattata il 15 febbraio 2022. A rappresentare Washington c'era il segretario di Stato, Marco Rubio, affiancato dal consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz e dall'inviato speciale in Medio Oriente, Steve Witkoff, mentre la delegazione russa era capitanata dal ministero degli Esteri, Sergei Lavrov, e dal collaboratore presidenziale Yuri Ushakov. Nessuna indicazione'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, che dunque al momento resta solo annunciato, ma non programmato: in compenso Waltz ha sottolineato come sia necessaria «una fine definitiva della guerra» e non uno stop temporaneo «come è accaduto in passato».