Ruggi, lo 'sceriffo' resta in carcere. Nuove analisi i sui reperti del Ris

Un mistero nel mistero. Mentre la famiglia di Danielanon spegne la speranza di vederla un giorno bussare alla porta e mentre i tanti quesiti sul caso si moltiplicano, il pm titolare del fascicolo, la dottoressa Galli, dispone nuovi accertamenti tecnici per far luce sulla scomparsa della 31enne. Si tratta di ulteriori accertamenti suiprelevati durante i sopralluoghi effettuati nell’abitazione di Polinago e nell’auto del 67enne Domenico Lanza,già analizzati una prima volta. Gli accertamenti inizieranno nella sede del Ris di Parma il 26 febbraio. Parliamo del cosiddetto ‘sceriffo’, che dopo aver abitato per lungo tempo a Cavriago con la famiglia da qualche anno si era trasferito nel Modenese. Il 67enne è al momento l’unico indagato per la scomparsa della 31enne di Vitriola di Montefiorino, che secondo la procura risalirebbe al 20 settembre scorso.