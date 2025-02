Ilgiorno.it - Rovato, muore nella pizzeria che stava ristrutturando e nessuno se ne accorge per giorni

(Brescia) – Ha avuto un malore all’interno della exda asporto-panetteria cherestaurando e, dopo essere morto, lì è restato per alcuni: presumibilmente quattro o cinque.ha pensato di cercarlo in quel luogo, anche se non dava notizie di sé da tempo. Ritrovamento del corpoUn uomo italiano di 54 anni, residente in zona, mercoledì mattina è stato tnel locale che aveva deciso di riaprire dopo anni di chiusura e abbandono, riconoscibili dai vecchi giornali affissi sulla vetrina dell’esercizio pubblico al cui interno. Il punto vendita di prodotti da forno si trova ad appena una cinquantina di metri dall’ingresso principale della stazione ferroviaria di, sulla destra del viale di accesso, via Cesare Battisti: una lunga strada costellata di negozi anche gestiti da stranieri, bar e pizzerie.