Iltempo.it - Rottura tra Zelensky e Trump: la verità sul tasso di popolarità nei sondaggi

Leggi su Iltempo.it

Volodymyrribatte a Donald, che sollecita nuove elezioni in Ucraina, dove il presidente avrebbe ormai undidi appena il 4%. Parlando con i giornalisti a Kiev,ha affermato che il presidente americano vive «nello spazio di disinformazione» russa. «Sfortunatamente - ha detto, citato da Ukrinform, in un riferimento a quel dato del 4% di approvazione del suo operato - il presidente, per il quale abbiamo grande rispetto in quanto leader del popolo americano, vive nello spazio di disinformazione che arriva dalla Russia». Inoltre secondo uno pubblicato oggi, a poche ore dalle dichiarazioni del presidente americano, è emerso che il leader di Kiev ha undi approvazione del 57%. Uno telefonico condotto dall'Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev su 1.