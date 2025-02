Thesocialpost.it - Romania, incidente ferroviario: scontro tra treni merci

Un gravesi è verificato in, lungo una delle principali linee di collegamento, tra le stazioni di Mih?ie?ti e Radomire?ti, nel distretto di Olt.Secondo le prime ricostruzioni, un trenoha deragliato, finendo sul binario opposto e scontrandosi con un secondo convoglio. Gli accertamenti iniziali suggeriscono che l’sia stato innescato dal deragliamento di un carro del primo treno, causando l’impatto con l’altro.Il convoglio coinvolto apparteneva a Rail Cargo ed era composto da 19 bisarche vuote, viaggiando sulla tratta Giurgiu Nord – Curtici. L’altro treno, operato da PIMK, trasportava 19 pianali con container e procedeva in direzione opposta, sulla tratta Curtici – Giurgiu Nord.Purtroppo, il macchinista del treno PIMK ha riportato ferite gravissime e non è sopravvissuto nonostante i soccorsi.