Romadailynews.it - Roma: schianto scooter furgone a La Rustica, 56enne muore dopo ore di agonia

Leggi su Romadailynews.it

Unno e’ mortoalcune ore di, a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri mattina in zona La. La vittima viaggiava in sella ad unoTmax quando, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale diCapitale del V gruppo Casilino, in via Turano, in prossimita’ di via Guttuso, si e’ scontrato con unaOpel Vivaro trasportato da un 55enne. Lo scuterista e’ stato soccorso e trasportato al Pertini dove e’ poi deceduto.Agenzia Nova