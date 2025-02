Roma, rilasciavano visti di ingresso in cambio di denaro e beni di lusso

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 febbraio 2025- Ai fini di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, nel rispetto dei diritti degli indagati e dei terzi coinvolti, si comunica che su delega della Procura della Repubblica di, finanzieri del Comando Provinciale distanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di 5 persone (di cui 2 in carcere e 3 agli arresti domiciliari), per le ipotesi di reato di corruzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, costituisce l’epilogo delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, nel cui ambito sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, i quali avrebbero allestito, con la regia di un imprenditore extracomunitario residente a, un imponente traffico illegale di ingressi in Italia, sfruttando le opportunità fornite dal c.