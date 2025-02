Romadailynews.it - Roma: raffica di furti nei due centro commerciali di Fiumicino, arrestata coppia ladri seriali

Unacomposta da un 18enne e una 42enne, originari della Bosnia Erzegovina, sono stati arrestati dai carabinieri dinel corso di indagini volte a dare volti e nomi ai responsabili dimessi a segno nei centriWow e Da Vinci. Iriguardavano specialmente le tantissime macchine parcheggiate da locali e turisti che affollano i numerosi negozi. I due sono stati notati mentre rompevano il finestrino di un’autovettura, risultata in uso ad una turista francese, per rubare borse e valige dall’interno.Immediatamente raggiunti dai carabinieri, dopo un breve inseguimento, i presuntisono stati bloccati e la merce e’ stata recuperata e riconsegnata alla legittima proprietaria, che ha inteso presentare denuncia-querela.L’uomo fermato, oltre a rispondere di furto aggravato, e’ stato anche denunciato per aver fornito false generalita’ ai carabinieri, nell’intento di nascondere il provvedimento dell’obbligo di soggiorno nel comune diemesso a suo carico.