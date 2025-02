Sololaroma.it - Roma-Porto, tre assenze per Anselmi: “All’Olimpico la partita più dura finora”

Sale la tensione per il match tra, che permetterà ad una delle due formazioni di accedere agli ottavi di finale di Europa League. Ighesi sbarcherannodopo l’1-1 della gara d’andata, conche non potrà contare su tre tasselli della rosa. Dall’elenco dei convocati sono infatti rimasti esclusi Fernandes, Grujic e Sousa.I convocati diQuesta la lista dei 23 giocatori convocati da.Portieri: Diogo Costa, Ramos, PortugalDifensori: Tiago Djalò, Otavio, Marcano, Zaidu, Joao Mario, Nehuen Perez, Moura, Ze PedrCentrocampisti: Eustaquio, Fabio Vieira, Andre Franco, Aian Varla, Tomas Perez, MoraAttaccanti: William Gomes, Omorodion, Pepe, Namaso, Gul, Borges: “Laè piena di bravi giocatori”Il tecnico delha parlato del match ai microfoni di Sport Tv: “Così come prepariamo i giocatori per un sistema tattico diverso, li prepariamo anche fisicamente per esigenze differenti.