Calciomercato.it - Roma-Porto, Ranieri: “I purosangue si vedono alla fine” E ‘approva’ Letexier: “Un signor arbitro”

Il tecnico giallorossovigilia della sfida decisiva con ighesi dopo l’1-1 dell’andata che obbliga comunque laa vincereLasi prepara a una delle sfide più importanti della stagione. Col campionato ormai quasi compromesso e l’eliminazione dCoppa Italia, i giallorossi devono puntare tutto sull’Europa League., le parole diin conferenza stampa (LaPresse) – Calciomercato.itDomani sera alle 18.45 all’Olimpico arriva ildopo l’1-1 dell’andata che lascia ogni scenario aperto e obbliga la squadra dia non sbagliare niente.vigilia del match le parole in conferenza stampa del tecnico dellada Trigoria alle ore 13:in conferenza stampaHa recuperato tutti? “Fino ad ora sì, come sempre stasera o domani mattina deciderò chi far giocare”.