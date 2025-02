Sport.quotidiano.net - Roma-Porto: obiettivo ottavi, si riparte dal pari dell'andata, formazioni e orari tv

19 febbraio 2025 – Servirà un'altra grande nottata di calcio, ma laha tutte le carte in regola per raggiungere la Lazio aglidi finale e chissà, regalarsi un derby formato Europa. Nella giornata di domani i capitolini affronteranno un turno di ritorno di spareggio complicato, ma con la spinta'Olimpico dalla propria parte a caccia di un'altra grande stagione nelle coppe continentali. Nella Capitale arriva ilper giocarsi a propria volta le sue chance di arrivare il più lontano possibile in questa Europa League, ma per farlo dovrà sopravvivere a una notte nel Colosseo del calcio italiano. Il calcio di inizio di questa sfida di ritorno degli spareggi per glidi finale è fissato per le ore 18:45 di giovedì 19 febbraio 2025. All'giocata ingallo le due squadre hanno pareggiato con il punteggio di 1-1, rimandando completamente il verdetto a questa sfida.