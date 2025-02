Sport.periodicodaily.com - Roma-Porto: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League 2024/2025. Visto il risultato di parità dell’andata, entrambe le squadre sono costrette a vincere per accedere agli ottavi di finale.si giocherà giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio Olimpico.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl pareggio di 1-1 ottenuto all’andata è da considerarsi positivo, ma non bisogna speculare su questo risultato considerando che di fronte c’è comunque un avversario di caratura internazionale. La squadra di Ranieri vuole arrivare fino in fondo a questa competizione per salvare una stagione al di sotto delle aspettative, che la vede fuori dalla Coppa Italia e lontano da un posto in Europa nel campionato. Anche ighesi si giocano tanto e sperano di far leva sulla tradizione che li vede sempre vincenti contro i giallorossi nelle competizioni europee.