Sololaroma.it - Roma-Porto, le probabili formazioni: un solo dubbio per Ranieri

Mancano poco più di 24 ore all’atteso ritorno del playoff di Europa League tra, che andrà in scena domani (giovedì 20 febbraio) allo stadio Olimpico alle 18:45. Dopo l’1-1 maturato al Do Dragao nella gara d’andata, i giallorossi proveranno a sfruttare il fattore casa per superare ighesi e strappare la qualificazione agli ottavi di finale della competizione, dove incontreranno una tra Lazio a Athletic Club. A dirigere l’incontro sarà il francese Letexier, tra i migliori arbitri in circolazione. La scelta di Rosetti è ricaduta sul fischietto transalpino dopo le polemiche per l’arbitraggio del tedesco Stieler ingallo., ildiPer il ritorno del playoff di Europa League,dovrebbe affidarsi ai titolarissimi che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane.