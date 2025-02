Sololaroma.it - Roma-Porto, il pronostico di Europa League: si all’Under, occhio a Dovbyk

Leggi su Sololaroma.it

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per laè tempo di tornare in campo. I giallorossi sono reduci dalla vittoria per 1-0 con il Parma in trasferta e si riaffacciano ora all’impegno internazionale. Già, perché il focus si sposta sull’, una competizione da onorare fino all’ultimo secondo. L’obiettivo è quello di centrare gli ottavi di finale di, l’ultimo vero traguardo raggiungibile in questo finale di stagione.Per rientrare tra le migliori 16 della Coppa UEFA, i capitolini dovranno mettere al tappeto il, più nello specifico domani 20 febbraio allo stadio Olimpico alle 18:45. La gara d’andata si è conclusa con il risultato di 1-1. La Lupa tenterà di confermarsi anche di fronte al suo pubblico, dando prova di aver compiuto il definitivo salto dal punto di vista mentale.