Roma-Porto, i convocati di Ranieri: Dybala e Rensch a disposizione

Nel primo pomeriggio di oggi è andata in scena la conferenza stampa della vigilia per Claudio, che ha così presentato il fondamentale match di ritorno contro il. Lava alla caccia della qualificazione agli ottavi di finale di Europa League e ripartirà dal buon pareggio per 1-1 dell’andata. I giallorossi potranno contare sulla spinta del proprio pubblico, che proverà ad essere un fattore come spesso è accaduto nelle ultime stagioni a livello continentale.Idella: out solo i due squalificatiIn vista della sfida di domani contro il, con fischio d’inizio in programma alle ore 18.45 allo Stadio Olimpico,ha ufficializzato la lista dei giocatori. Tutti gli elementi utilizzabili nelle competizioni UEFA saranno adel tecnico di Testaccio, ad eccezione dei due squalificati.