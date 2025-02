Sololaroma.it - Roma-Monza, torna Maresca: 6 mesi fa la sospensione per minacce di morte

Concentrazione dellatotalmente rivolta alla sfida di Europa League contro il Porto, un ritorno all’Olimpico del play-off da non fallire per conquistare gli ottavi di finale della competizione. Un Ranieri deciso ma guardingo in conferenza stampa, consapevole che i suoi hanno tutte le carte in regola per vincere ma che di fronte ci sarà un avversario giovane e pimpante, che non mollerà di un centimetro. Nel frattempo sono arrivate le designazioni arbitrali del prossimo weekend in Serie A, con una sorpresa inaspettata: per il match contro ilin scena Fabio.E dov’era andato a finire? Forse qualcuno si sarà perso le vicende dell’estate scorsa, che avevano costretto allo stop uno degli arbitri più apprezzati a livello italiano ma anche europeo: 6fa era arrivata laperdirivolte ad un giocatore, durante la partita tra Al-Arabi e Kuwait SC.