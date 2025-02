Romadailynews.it - Roma: magazzino della marijuana nel centro accoglienza stranieri, 27 arresti tra Italia e Albania

Grandi quantita’ dipartiva da Valona e, trasportata da corrieri sui mezzi pubblici, arriva nel punto di stoccaggio aricavato direttamente neldistraordinaria per, in viaRiserva Nuova.E’ quanto hanno ricostruito i carabinieri del comando provinciale diche, dall’alba di questa mattina, stanno eseguendo tra, Spagna e, un’ordinanza, che dispone misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di, su richiestaProcura antimafia capitolina, nei confronti di 27 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione, porto di armi da fuoco nonche’ intestazione fittizia di beni in concorso mediante induzione in errore di pubblici ufficiali.