Romadailynews.it - Roma, l’assistente virtuale Julia entro metà marzo a disposizione degli utenti

L’attesa è quasi finita:, l’innovativa assistentedialimentata dall’A.I. generativa basata sul modello OpenAI GPT-4, è pronta a cambiare l’esperienza di turisti, pellegrini e residenti. La prima release, che sarà messa aaffinché possano sperimentarla e migliorarla attraverso i loro back, è previstala primadi, segnando un traguardo significativo nel percorso di trasformazione digitale della città., che nasce come strumento destinato ai turisti e aini, potrà rappresentare un punto di riferimento anche per i pellegrini durante il Giubileo attraverso l’accesso a informazioni complete e aggiornate su: ristorazione, sanità, cultura, eventi, mobilità, hospitality.Grazie a un’interfaccia intuitiva e a un sistema di intelligenza artificiale all’avanguardia,è in grado di fornire risposte precise e personalizzate in tempo reale, semplificando la vita di cittadini e visitatori.