Roma, incendio in casa sulla Circonvalalzione Gianicolense: morta una donna, la figlia gravemente intossicata

Unè scoppiato nella notte tra martedì e mercoledì, poco dopo le 4 del mattino, in un appartamento al quinto e ultimo piano di un edificio situatocirconvallazione. Nel rogo ha perso la vita unadi 89 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e la polizia per i rilievi del caso.Durante l’intervento, i soccorritori hanno trovato all’esterno dell’edificio una seconda, ladella vittima, in condizioni critiche a causa dell’inalazione di fumo. È stata immediatamente assistita dal personale del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso per una grave intossicazione.Dopo aver spento l’, le autorità hanno messo sotto sequestro l’appartamento per avviare le indagini e chiarire le cause del rogo.