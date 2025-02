Lapresse.it - Roma, il presidente israeliano Herzog al Tempio Maggiore: “Rimaniamo uniti contro il male”

Leggi su Lapresse.it

Il Capo di Stato di Israele Isaacin visita aldi. Nella sinagoga, piena per l’occasione di bandiere con la stella di David, ilha incontrato la comunità ebraicana al centro del loro quartiere. “Desidero esprimere riconoscimento e apprezzamento per il lavoro dei governi italiani nell’aver custodito la cultura e la storia ebraica in Italia e gli importanti passi che sono stati compiuti per la memoria della Shoah e per la lottal’antisemitismo e l’odio verso Israele, compresa l’adozione della definizione di antisemitismo dell’IHRA”, ha dettodurante il suo intervento di apertura della cerimonia, subito dopo la sua visita istituzionale a Palazzo Chigi: “Sono appena tornato dall’incon Meloni e sono felice dell’adozione del programma per la lottal’antisemitismo e per l’importante partecipazione del mio amicoSergio Mattarella alla cerimonia per l’80° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz”.