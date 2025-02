Sololaroma.it - Roma, i Friedkin celebrano i nuovi acquisti: “Prova del nostro impegno”

Laè stata una delle squadre più attive sul mercato di gennaio, che è servito per rinforzare la rosa dopo una prima parte di stagione disastrosa. Nella giornata di ieri, martedì 18 febbraio, il profilo social delGroup ha dato il caloroso benvenuto, con tanto di foto, ai cinquedella finestra invernale: Victor Nelsson, Pierluigi Gollini, Lucas Gourna-Douath, Devyne Rensch e Anass Salah-Eddine. L’intento della proprietà americana (che nel frattempo è diventata proprietaria anche dell’Everton in Premier League) è quello di sottolineare la dedizione per i colori giallorossi, rafforzando l’dei vertici societari per le ambizioni, presenti e future, della squadra attualmente guidata da Claudio Ranieri, che dopo il successo esterno maturato al Tardini contro il Parma, si sta, passo dopo passo, avvicinando alla parte alta della classifica dopo essere stata vicina alla zona retrocessione.