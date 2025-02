Sport.quotidiano.net - Roma: Hummels sta bene e può essere titolare contro il Porto

18 febbraio 2025 - Un piccolo problema fisico lo ha tenuto leggermente fuori dalle rotazioni nelle ultime settimane, ma per una delle prime sfide decisive della stagione non dovrebbe mancare. Nelle ultime settimane Matstra panchine e riposo precauzionale, è sceso in campo solo nella sfida di Coppa Italiail Milan, dove per altro non è arrivato fino al triplice fischio. Una rarità per il giocatore tedesco da quando Claudio Ranieri siede in panchina. Nessun infortunio però, nulla di cui allarmarsi dal punto di vista di salute e nemmeno un litigio con il tecnico giallorosso. Al contrario l'esperto allenatore aveva già preventivato questo periodo leggermente al di fuori delle rotazioni. In questo modo si è potuto cominciare a testare i nuovi arrivati come Nelsson e mettere in risalto altri come ha fatto ad esempio Çelik.