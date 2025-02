Dayitalianews.com - Roma, frutta e verdura davanti al Parlamento: la protesta di ‘Ultima generazione’ – VIDEO

"Il governo è marcio. Il cibo costa troppo. La gente non ce la fa più. Ogni volta che facciamo la spesa spendiamo 100 euro. Le bollette sono aumentate, la vita costa troppo"Gli attivisti di Ultima Generazione hanno scaricato in mattinata (19 febbraio) sulla scalinata della sede della Camera dei Deputati in piazza dele ortaggi perre contro il caro vita. Tema centrale dellaè il cibo, l'allarme più urgente per i manifestanti che chiedono "la protezione del raccolto". "Giusto prezzo" c'è scritto sullo striscione esposto da uno degli attivisti.I carabinieri e la polizia sono intervenuti per fermare i manifestanti, dopo che avevano cosparso di ortaggi ela scalinata.