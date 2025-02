Sololaroma.it - Roma, Dybala recuperato: oggi la decisione su Rensch

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano poco più di 24 ore al fischio d’inizio di-Porto, gara di ritorno dei playoff di Europa League che vale l’accesso agli ottavi di finale. I tifosi attendono con ansia, mentre la squadra si prepara a scendere in campo. Dopo il giorno di riposo concesso da Claudio Ranieri, i giallorossi sono tornati ad allenarsi a Trigoria per una seduta prima della rifinitura di. Come da programma post gara, il gruppo è stato diviso: chi ha giocato contro il Parma ha svolto lavoro di scarico e palestra, mentre chi è subentrato o è rimasto in panchina ha lavorato regolarmente sul campo.e Mancini ristabiliti, da valutare Hummels eNella sfida del Do Dragao, il problema al ginocchio accusato da Paulodopo un duro contrasto con Varela aveva fatto temere il peggio.