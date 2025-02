Lapresse.it - Roma, donna di 89 anni muore in incendio appartamento a Monteverde

Unadi 89è morta questa notte in undivampato nella sua abitazione a, in via Gianicolense 74. L’dove si è verificato l’si trova al quinto piano di una palazzina che è stata fatta evacuare in via precauzionale dai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Le cause sono ancora imprecisate. Le indagini sono in corso. Sul posto la polizia e scientifica.