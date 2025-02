Romadailynews.it - Roma: controlli al Quarticciolo, 6 arresti e sequestro di centinaia di dosi di droga

Proseguono le attivita’ dei carabinieri del comando provinciale di, al, finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti: le operazioni nelle ultime 72 ore hanno portato all’arresto di 6 persone e aldidi. In manette, arrestati dai carabinieri della compagnia Casilina, sono finiti tre egiziani e tre tunisini, tutti senza fissa dimora gia’ noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso di 65di crack, 50di cocaina e 20di hashish, oltre a 500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attivita’ illecita. Tutti glisono stati convalidati. Nel corso delle attivita’, i carabinieri hanno rinvenuto, occultate in vari nascondigli, 18di hashish, sequestrate a carico di ignoti e, abbandonata a terra, una cartuccia inesplosa calibro 12 di un fucile a pallini da caccia.