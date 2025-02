Thesocialpost.it - Roma, catechista condannato per abusi su una collega minorenne. La moglie: “Sapevo, ma credevo fosse maggiorenne e consenziente”

Il tribunale diha emesso una condanna di sette anni di carcere per unaccusato di aver abusato di una. L’uomo, di 52 anni, operava nella parrocchia di Santa Rita da Cascia e ha avuto rapporti sessuali con la ragazza quando lei aveva solo 17 anni. La sentenza arriva dopo dieci anni dai fatti, avvenuti nel quartiere Casalotti.Leggi anche: Bimba sbranata dal pitbull, parlano i nonni: “Gli ho detto centinaia di volte di togliere il cane dall’appartamento”La difesa dellaLadelha dichiarato: “della relazione. E lei la conoscevo. Non dico che lui ha fatto bene. Ma l’ho capito. Avevamo seri problemi di coppia.” La donna pensava che la giovane. Questo aspetto ha sollevato interrogativi sulla responsabilità dell’uomo e sull’ambiente in cui si sono verificati gli