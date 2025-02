Romadailynews.it - Roma: caporalato dello spaccio tra migranti, smantellato traffico droga Albania-Italia

La marijuana era il core business delle due organizzazioni criminali sgominate dai carabinieri acon 27 arresti. Una albanese si occupava di convogliare nella Capitale fiumi didall’.La seconda organizzazione, quella nigeriana – i cui solidali erano in parte ospiti dei centri di accoglienza come lo Sprar di via Riserva Nuova a– si occupava della grande distribuzione. I trafficanti avevano ramificazioni in tuttae inviavanoanche al Nord, attraverso giovanissimi corrieri connazionali pagati poche decine di euro. Molti di loro avevano collegamenti diretti con esponenti della mafia nigeriana cultista innota come “Eiye”. I due gruppi “avevano instaurato una vera e propria joint venture” a“per quanto concerne lodella marijuana” scrive il Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza eseguita questa mattina.