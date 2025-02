Romadailynews.it - Roma: 39enne di Artena trovato con pistola si scaglia contro carabinieri, arrestato

Leggi su Romadailynews.it

Undi Aprilia, gia’ noto per precedenti reati, gravemente indiziato di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, tentato furto aggravato e porto abusivo di arma da fuoco e’ statodaidi Colleferro. Lo scorso pomeriggio, i militari hanno notato una donna aggirarsi con fare sospetto e poi salire a bordo di un’autovettura parcheggiata nei pressi di un supermercato nel comune die hanno deciso di eseguire una verifica.Raggiunta l’auto, ihannoalla guida l’indagato che, prima di scendere dal veicolo, si disfaceva di un paio di guanti in lattice, e, una volta sceso, e’ stato sorpreso in possesso di unaautomatica (calibro 9×21), nella parte posteriore del pantalone. L’uomo, dopo essere stato disarmato, ha spintonato uno dei militari nel tentativo di darsi alla fuga ma e’ stato inseguito e raggiunto immediatamente.