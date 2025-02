Ilrestodelcarlino.it - Roller e Bdl in campo col morale alle stelle

Il campionato di Serie A2 di hockey su pista propone per stasera20,45 un turno infrasettimanale, con il Centro PalmerScandiano ad ospitare il Seregno al PalaRegnani (ingresso libero) e con la BDL Minimotor Correggio sulla pista di Trissino. Entrambe le gare sono trasmesse in diretta sul canale Youtube della Fisr. Scandiano. Per il, che ha riposato al primo turno, è la gara che dà il via al girone di ritorno. I rossoblù di Enrico Mariotti, reduci da ben sei risultati utili di fila con cinque vittorie e un pareggio, vogliono allungare ulteriormente sulle inseguitrici per consolidare il terzo posto (21 punti e una gara in meno) che porta ai play-off. I lombardi, che arrivano al match da tre sconfitte consecutive, sono invece ottavi a 12 punti, ma il fatto che a centro classifica ci siano sei squadre in tre punti significa che i giochi sono ancora del tutto aperti.