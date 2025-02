Davidemaggio.it - Rocco Schiavone non molla e ritorna su Rai 2

Il caso diè unico nel mondo della serialità nostrana: ci sono voluti nove anni e cinque stagioni per chiudere l’indagine più importante della carriera del vicequestore, quella che riguardava la morte di sua moglie. E adesso, distrutto da quello che ha scoperto, dovrà cercare di tornare finalmente alla vita, e lo farà nella sesta stagione al via questa sera alle 21.20 su Rai 2.Quattro nuove puntate, dirette da Simone Spada per Rai Fiction e Beta e tratte come sempre dai romanzi e racconti di Antonio Manzini, vedranno Marco Giallini rivestire i panni di questo personaggio burbero ma dal cuore grande, ruvido ma di una sensiblità enorme che cerca di tenere ben nascosta. Con luianche il resto del cast, composto da Miriam Dalmazio (il ricordo di Marina), Claudia Vismara (Caterina), Valeria Solarino (Sandra), Paolo Bernardini (Pierron), Christian Ginepro (D’Intino), Massimiliano Caprara (Deruta), Gino Nardella (Casella), Tullio Sorrentino (Brizio), Mirko Frezza (Furio), Francesco Acquaroli (Sebastiano), Massimo Olcese (il Questore Costa), Filippo Dini (il procuratore Baldi), Lorenza Indovina (la Gambino) e Massimo Reale (Fumagalli).