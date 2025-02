Superguidatv.it - “Rocco Schiavone”, intervista a Marco Giallini: “Non mi stancherò mai di interpretare Schiavone. Dispiaciuto per l’esclusione di Giorgia dal podio, felice per Lucio Corsi”

Torna in onda su Raidue dal 19 febbraio, serie Rai in co-produzione Cross productions e Beta. Ancora una volta nei panni dell’amatissimo vicequestore ritroveremo. Tra indagini e colpi di scena si ritroverà a dover risolvere casi intricati sullo sfondo della Valle d’Aosta. Oltre ai misteri ci sarà spazio anche per le vicende amorose con il rapporto trae la giornalista Sandra Buccellato, interpretata da Valeria Solarino.“”,esclusiva aNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. Ai nostri microfoni, l’attore ha parlato di com’è stato tornare ad indossare i panni di: “Anche stavolta mi sono calato nei panni di. Apreoccupa la vita come tutti quelli che faticano a viversi il momento.