Movieplayer.it - Rocco Schiavone 6, recensione: se il vicequestore di Marco Giallini chiude col passato

L'attore è per la sesta volta ilsui generis trasferito ad Aosta, ma nella nuova stagione torna a Roma e vola a Buenos Aires per dire addio ai propri fantasmi. Ci riuscirà? Su Rai2 e RaiPlay. Ci sono detective televisivi che oramai sono un tutt'uno con i propri interpreti, ed è difficile coglierne la differenza per quanto abbiano donato ai propri personaggi, o immaginare qualcun altro che avrebbe potuto portarli in scena. Dopo il Montalbano di Zingaretti, sicuramentefa rima solo e solamente con. Untrasferito ad Aosta per motivi disciplinari che vuole scoprire la verità sulla morte della moglie, che gli appare ancora in sogno e in alcune visioni, e che col suo fare burbero e anticonformista, sempre al limite della legge, si è distinto nel panorama delle serie poliziesche .