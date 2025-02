Tpi.it - Rocco Schiavone 6: quante puntate, durata e quando finisce

6:sono previste per6, la nuova stagione della fiction con protagonista Marco Giallini in onda su Rai 2? In tutto sono previste quattro nuove. L’attore vestirà i panni del famoso vicequestore della polizia che ha conquistato il pubblico. La serie è tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini. Vediamo insieme la programmazione completa.Prima puntata: 19 febbraio 2025Seconda puntata: 26 febbraio 2025Terza puntata: 5 marzo 2025Quarta puntata: 12 marzo 2025Quanto dura () ogni puntata di6? Appuntamento alle ore 21.20 dal 19 febbraio in prima serata su Rai 2. Ogni puntata ha unadi circa due ore, pubblicità incluse. Giallini interpreterà ancora una volta il protagonista, il burbero e infallibile vicequestore romano della polizia, che tra indagini e colpi di scena risolverà con l’aiuto della sua squadra intricati casi sullo sfondo della Valle d’Aosta.