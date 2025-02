Quotidiano.net - Rocco Schiavone 6: le anticipazioni della puntata di stasera. Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

Roma Torna su Rai2 a partire da mercoledì 19 febbraio la serie tv ‘’, tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini e con Marco Giallini nei panni del vicequestore protagonista. Lo show ambientato in Valle d’Aosta è arrivato alla sua sesta stagione e promette, come sempre, grandi colpi di scena.La quinta stagione di ‘’ si era conclusa con tanti punti interrogativi e con il protagonista alle prese con una lotta interiore.(Marco Giallini) si era, infatti, riavvicinato all’amico Sebastiano (Francesco Acquaroli) e con lui aveva deciso di dare la caccia ad Enzo Baiocchi (Adamo Dionisi), responsabile dell’omicidio di sua moglie Marina (Miriam Dalmazio). Baiocchi, però, era stato ritrovato senza vita e le indagini avevano messo in luce anche il presunto coinvolgimento di Sebastiano nell’omicidio di Marina.