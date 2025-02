Bubinoblog - ROCCO SCHIAVONE 6: LA TRAMA DELLE 4 NUOVE PUNTATE E QUELLA LEGGEREZZA DI SAGGEZZA

Stanco, in lotta con la malinconia dei ricordi, ma pur sempre con un grande talento nel condurre le indagini: su Rai 2, mercoledì 19 febbraio in prima serata alle 21.25, torna, il vicequestore in forza alla Polizia di Stato interpretato da Marco Giallini, con una serie di nuovi episodi – quattro serate da 100 minuti – che lo vedranno alle prese con complicati casi da risolvere.Trasferito per motivi disciplinari ad Aosta – città che non ama –è un uomo con un senso etico tutto personale, che raramente coincide con quello che un poliziotto dovrebbe avere: è sboccato, brusco, con un passato oscuro e molti scheletri nell’armadio e le sue azioni spesso esondano i margini della legalità.Pernon è facile tornare a svolgere i propri compiti di vicequestore di Aosta, soprattutto da quando deve convivere con la consapevolezza del tradimento dell’amico Sebastiano, responsabile della morte della moglie Marina.