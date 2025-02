Sbircialanotizia.it - Rocco Schiavone 6: il vicequestore torna con nuove sfide

Leggi su Sbircialanotizia.it

6: ilconSembra di sentirlo ancora, quel brontolio sardonico che ci ha conquistati fin dal primo episodio:riappare sullo schermo per una nuova stagione, la sesta, e non intende darci tregua. Ci siamo chiesti tante volte come potesse riprendersi dalle ferite del passato e ora, eccoci . L'articolo6: ilconè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.