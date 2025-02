Movieplayer.it - Rocco Schiavone 6 da stasera su Rai 2: cast, trama, quante puntate avrà la nuova stagione con Marco Giallini

su Rai 2 alle 21:20 comincia la sestadi, la serie crime con: le anticipazioni, ile quando andrà in onda il finale di. Ci ha abituati alle sue assenza lunghe, ma anche per qesta volta l'attesa è finita.su Rai 2, infatti, arriva6, come sempre in prima serata, come sempre con. Il vicequestore romano, nato dalla penna di Antonio Manzini, dovrà fare i conti, nelle nuove, con la scioccante scoperta finale della scorsa: il tradimento dell'amico Sebastiano, responsabile della morte dell'amata moglie Marina.: anticipazioni del primo episodio di mercoledì 19 febbraio Nel primo episodio della sesta, La ruzzica de li porci,torna alla sua vita nella gelida Aosta.