Davidemaggio.it - Rocco Schiavone 6: anticipazioni seconda puntata di mercoledì 26 febbraio 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Quattro puntate porteranno in scena nuove indagini di, il personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini. Il vicequestore dovrà risolvere il caso di un giovane finito in un burrone e quello di un bambino forse finito nella rete della pedofilia, spostandosi anche ad Ivrea; ma il viaggio più importante che farà lo porterà addirittura in Sud America, stavolta in nome dell’amicizia. A seguire tutte le, aggiornate diin6:di26I resti di un bambino6×02 Ossa Loquuntur: È un giorno come tanti, quandoriceve la notizia del ritrovamento di alcune ossa in un bosco a pochi chilometri da Aosta. Immediatamente, il vicequestore mobilita i suoi agenti, affiancati da Alberto Fumagalli, Michela Gambino ed altri esperti.