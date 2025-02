Agi.it - Rocca: "Abbiamo ereditato dei bilanci ideologicamente falsi"

AGI - "Iche, e non lo dice Francescoma lo dice la Procura della Repubblica, eranoquesto è un dato di fatto. Eranoperché davano applicazione a due decreti commissariali quindi poi la procura dice non c'è una responsabilità personale ma politica rispetto a questo". La ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco, nel corso di una conferenza stampa per uno di due anni di governo regionale. "La Corte dei Conti, nell'ambito del Giudizio di parifica del rendiconto regionale 2022, non ha certificato i conti della sanità del 2022, con la conseguente apertura di due inchieste della magistratura, penale e contabile - ha spiegato il presidente- tale era lo stato di incertezza riscontrato nei documenti contabili presentati.