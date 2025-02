Nuovouniverso.com - Roberto Giacobbo svela segreti su UFO e Piramidi: la verità nascosta

è da anni il volto della divulgazione dei misteri irrisolti. Daidelleagli UFO, ha viaggiato in tutto il mondo per portare alla luce enigmi ancora inspiegabili. Ma cosa ha scoperto davvero? Qualisi celano dietro questi fenomeni che continuano a incuriosire milioni di persone?UFO: il contatto con civiltà aliene è già avvenuto?Il tema degli UFO è più attuale che mai. Con il rilascio di documenti da parte del governo degli Stati Uniti e le testimonianze di ex ufficiali militari, la possibilità che non siamo soli nell’universo sembra sempre più concreta.ha spesso affrontato l’argomento con un approccio equilibrato, evitando sensazionalismi ma lasciando spazio alle ipotesi più affascinanti. Secondo il divulgatore, l’esistenza di UFO non deve essere considerata un’idea stravagante, ma una possibilità da esplorare con metodo scientifico.