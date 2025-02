Ilgiorno.it - Roberto Bolzoni e il giallo dell’arma del delitto: “Non è il coltello trovato nell’auto. Il cellulare intercettato a Cascina Codazza”

Leggi su Ilgiorno.it

LODI – Proseguono le indagini per fare luce sulla morte di, il sessantenne lodigiano rimartedì pomeriggio nella sua auto. L’uomo era disoccupato e risultava scomparso da domenica. La procuratrice della Repubblica del Tribunale di Lodi, Laura Pedio, ha parlato delle indagini spiegando che “sono in corso gli accertamenti necessari. In questi giorni saranno effettuati i rilevamenti sul veicolo e sul corpo dell’uomo. La moglie è scossa, ma sta bene, nonostante abbia avuto un malore appena dopo aver ricevuto la notizia”. Mercoledì mattina, le forze dei Carabinieri hanno cercato possibili traccedele delle chiavi dell’auto nei cassonetti dei rifiuti di piazza Omegna, dove l’uomo sarebbe deceduto. Lodi, il mistero del cadavere die la pista del: “Sangue e tagli sul volto” Smentite, invece, le ipotesi sulriall’interno dell’auto: “Non si trattacon cuisarebbe stato colpito”, ha dichiarato Pedio, aggiungendo che “proseguono le ricerche del