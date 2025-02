Ilfattoquotidiano.it - Roberto Baggio vende all’asta la sua Lancia Delta per 230mila euro: perché è unica al mondo

Una cifra record quella incassata da. Il Divin Codino ha vendutola sua2 per, il prezzo più alto pagato da un italiano nel 2024. Come riporta la piattaforma Catawiki, il ricavato è stato completamente devoluto in beneficenza.L’ex calciatore della Nazionale possedeva unaHF Integrale Evo 2 nella versione Kat del 1994 color “Giallo Ginestra”. Questa rappresenta un esemplare unico, in quanto ispirata allo stesso Divin Codino: è stata fabbricata per rendere omaggio alla sua conquista del Pallone d’oro nel 1993. Dopo essere stata oggetto di un minuzioso restauro conclusosi nell’autunno del 2023, l’automobile ha dimostrato di essere in un eccellente stato di conservazione, avendo anche percorso solamente 48km.Rispetto alla versione “standard” della già Limited Edition “Giallo Ginestra” (di cui esistono solo 220 esemplari), si differenzia per il design esclusivo della carrozzeria bicolore e per l’abitacolo extra serie allestito da sellerie Pelle Frau.