Ilgiorno.it - Robbiate, chiusa fuori casa: ci sono gli intrusi

Leggi su Ilgiorno.it

dai ladri barricati dentro. È successo in via San Francesco. Una brianzola che rinva non è riuscita ad aprire la porta: pensava a un problema alla serratura, invece i ladri stavano svaligiando l’appartamento. Grazie allo stratagemma,riusciti a scappare dall’abbaino della mansarda. La donna per rientrare è dovuta passare da una finestra.