Ilrestodelcarlino.it - Rkomi e i post con Umberto Uliva: il successo da Sanremo al Carnevale di Fano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Pesaro e Urbino), mercoledì 19 febbraio 2025 – Non si spengono i riflettori sul fanese, il 60enne carabiniere in congedo che con il suo stile dandy ha affascinato il pubblico sul palco di2025. La vita oltreDopo la sua apparizione nel gruppo di ballerini che ha accompagnato l’esibizione del rapper, la sua vita è tornata alla normalità, ma il suo volto continua a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Domenica, tra la folla deldiera di nuovo al servizio della comunità, questa volta come volontario della Croce Rossa Italiana. In prima linea tra i soccorritori della sfilata dei carri allegorici, ha dimostrato che la fama non lo ha allontanato dalle sue radici. Eppure, mentre lui riprende la sua routine, il 31enne rapper milanese continua a promuoverlo, citandolo nei suoisocial e mantenendo alta l’attenzione su di lui.