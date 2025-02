Lanazione.it - Rivoluzione nella raccolta rifiuti. Inizia la fase della tariffa puntuale

Novità in arrivo per ladifferenziata a Borgo a Mozzano: il Gruppo RetiAmbiente, su indicazione dell’amministrazione comunale, sta lavorando insieme ad Ascit per avviare nel mese di maggio, la sperimentazionezionedeiche entrerà ufficialmente in vigore dal gennaio 2026. L’obiettivo? Contenere i costi attraverso la correttadifferenziata. Attraverso lazione, i cittadini pagheranno anche in base alla quantità di rifiuto non riciclabile prodotto. Ladi sperimentazione servirà proprio per prendere confidenza con la nuova modalità di conferimento, sia per i cittadini che per le utenze non domestiche; allo stesso tempo sarà utile per RetiAmbiente e per il Comune per prendere le misure necessarie e introdurre la novità con gradualità e funzionalità.