Feedpress.me - Ritrovati i due influencer Michele D’Alessio e Rossella Del Console sui monti del Friuli Venezia Giulia: stanno bene

«I due ragazzi sono stati, illesi , dal Soccorso alpino , in Val Settimana : erano semplicemente impossibilitati a utilizzare lo smartphone , in quanto non c'era segnale ». Lo ha dichiarato, all’ ANSA , il sindaco di Claut (Pordenone), Gionata Sturam , annunciando il felice epilogo delle ricerche diDel, duedi Bari che viaggiano a bordo.